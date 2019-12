Uomini e Donne, Ludovica Valli presenta sui social per la prima volta suo padre

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato un po’ di quella serenità che aveva perso ormai o forse, non aveva mai avuto. La ragazza ha passato le feste in famiglia e ha pubblicato, successivamente, uno scatto molto emozionante.

LUDOVICA E IL RAPPORTO CON IL PADRE – La ragazza più volte ha dichiarato di non aver mai avuto un buon rapporto con il papà a causa della sua assenza. Nel suo libro, infatti, intitolato “Di troppo cuore”, Ludovica racconta la sua vita e si concentra soprattutto sulla mancanza della figura paterna. Tuttavia, quest’anno il Natale le ha portato un bellissimo regalo!

IL NATALE IN CASA VALLI – La ragazza ha postato su Instagram una foto di famiglia in cui è presente anche il padre, per la prima volta sul suo profilo social. Ad accompagnare lo scatto una didascalia molto profonda: “Ci sarà sempre qualcuno che non si piace, qualcuno che è arrivato all’ultimo minuto, qualcuno che non si è presentato o perché si è addormentato e qualcuno in arrivo ma questa è la mia famiglia. Natale vuol dire famiglia, famiglia vuol dire amore (Ah, forse per la prima volta vi presento mio Papà, quello accanto ad Ale nella seconda foto … si, quello è il mio Papà)”. Una notizia sorprendente quella dell’ex tronista, la quale a quanto pare ha ripreso i contatti con suo padre.

IL FIDANZATO IMPRENDITORE – Ludovica, inoltre, è fidanzata con un imprenditore di 36 anni, tale Gianmaria De Gregorio. La ragazza ha dichiarato che è lui l’uomo della sua vita e sta aspettando la famosa proposta di matrimonio. “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio” ha svelato Ludovica. “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione” ha dichiarato l’ex tronista, riferendosi sicuramente anche alla sua storia con Fabio Ferrara.

