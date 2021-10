Uomini e Donne, Luigi Mastroianni contro Gianmaria Antinolfi: “Questo alla Bocconi non te l’hanno insegnato!”

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, in queste ore si è ferocemente scagliato con Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgé attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo si è particolarmente stizzito perché l’imprenditore ha utilizzato impropriamente la parola “handicappato”. Come in molti sapranno, l’ex tronista ha un fratello affetto dalla sindrome di Down, per questo motivo ha voluto lanciare un forte messaggio.

LUIGI VS GIANMARIA – Il deejay siciliano è sempre stato molto attento a queste tematiche, proprio perché ha vissuto con un fratello che presenta questa problematica. Il ragazzo è talmente attento e legato a suo fratello Salvo che ha deciso di scriverci un libro: “Mio fratello è un gigante”. Questa prima opera di Mastroianni ha riscosso e continua a riscuotere un bel successo.

Ma veniamo alla sua sfuriata contro Gianmaria Antinolfi. Nelle ultime ore, Gianmaria e Soleil erano presi da una conversazione ed è proprio in quel momento che l’imprenditore ha usato impropriamente quella parola dicendo: “Saremmo proprio handicappati”. Questa frase ha letteralmente fatto infuriare Luigi, il quale ha deciso di girare delle stories a riguardo.

“Dall’alto del suo grande dottorato in Economia Aziendale e Master in Management alla Bocconi, eccovi il signor troglodita. Che risate” ha esordito Luigi su Instagram. Successivamente, il ragazzo appena uscito da Ikea ha girato delle stories a riguardo precisando che quelle parole non devono essere usate fuori contesto perché possono ferire la loro sensibilità. “Ci tenevo a sottolineare un concetto dato che al signor Antinolfi alla Bocconi non gliel’hanno insegnato” ha esordito.

“Le persone affette dalla sindrome di Down sono persone dotate di una bontà d’animo tale che non potrebbero mai permettergli di fare un pensiero come il loro. Magari quel tipo di pensiero lì, di una bassezza tale, potrebbero farlo gente come loro che per due spicci e un poco di popolarità si potrebbero mettere d’accordo per fare un programma e non mi meraviglierebbe così tanto dato i loro trascorsi” ha spiegato. “Non venitemi poi a parlare di politicamente corretto perché se hai modi di dire di mer*a li cambi, li puoi sempre cambiare a 20, 30, 40 e 50 anni, puoi sempre cambiarli!” ha concluso. Ne parlerà Signorini in puntata? PER VEDERE LE STORIES CLICCATE QUI.