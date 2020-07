Uomini e Donne: Luigi Mastroianni si mostra con una nuova fiamma

A riportarlo è stato il ”Vicolo Delle News”. Una ragazza ha riportato un dettaglio scottante della vita di Luigi Mastroianni. Il ragazzo sembra avere una nuova fiamma della quale si sa poco e niente. Curiosi? Vediamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

UOMINI E DONNE: LUIGI MASTROIANNI AVVISTATO CON UNA NUOVA RAGAZZA – L’estate, per i protagonisti di Uomini e Donne, è sinonimo di divertimento e ventata di nuovi amori. Per l’ex di Luigi, Irene Capuano, l’amore era già arrivato da un bel po’ con il suo Christian Galletta con il quale sta trascorrendo sempre più tempo insieme.

Luigi, invece, è stato avvistato in compagnia di una bella ragazza bionda, dal viso molto bello con bei tratti e formosa. I due hanno fatto una foto insieme con alcuni fan e si sono lasciati andare ad una cena romantica con varie effusioni.

Di seguito, il racconto fatto da una testimone che ha riportato anche le foto a il ‘‘Vicolo Delle News”: ”Poco fa ero a pranzo al Lido San Lorenzo (Pachino-Marzamemi) avevo appena finito di pranzare è ho visto entrare al ristorante del Lido, Luigi Mastroianni a primo acchitto non pensavo fosse lui perché dalla TV sembra molto più in carne… Appena seduto l’ho riconosciuto subito dai tatuaggi al polpaccio (l’occhio egiziano e la croce) …”

”Era in compagnia di una graziosa ragazza bionda… Erano in atteggiamenti molto confidenziali ridevano e parlavano… Pensavo fosse una amica… Mentre stavo andando via si sono scambiati un bel bacio e poi diversi baci e carezze… Quindi penso proprio che non sia assolutamente un’amicizia… Erano davvero molto molto carini… Non so chi sia lei sinceramente…posso descrivervela altezza media, formosa, bionda, di viso molto carina, quasi angelica ) Le foto non sono un granché perché ero abbastanza distante …un abbraccio e viva l’amore.”

Per ora non sappiamo come si chiami la ragazza in questione nè cosa faccia nella vita, ma speriamo che presto Luigi possa confermare la frequentazione o la presunta relazione e dica qualcosa in più al riguardo. Per vedere le foto di Luigi con la sua nuova misteriosa fiamma clicca qui.