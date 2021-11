Uomini e Donne, lutto per Andrea Dal Corso. Teresa Langella: “Ci sono io per te”

Sono ore tristi e difficili per Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Uomini e Donne e fidanzato di Teresa Langella. Il 34enne, infatti, sta affrontando un lutto, quello della nonna scomparsa in questi giorni. Ecco cosa ha scritto per commemorarla.

LE PAROLE DI ANDREA – Inizialmente, l’imprenditore vinicolo si è limitato a pubblicare una stories dallo sfondo nero e un cuore spezzato accompagnata dalla canzone River flows in you. Tuttavia, successivamente il ragazzo ha deciso di pubblicare uno scatto accompagnato da un lungo post per commemorare l’amata nonna.

Dal Corso era molto legato alla nonna, di nome Pierina, ma chiamata dal nipote Occhi cielo. Per l’uomo, questa donna ha rappresentato un’amica, una seconda madre, una confidente. Insomma, una figura importantissima nella sua vita. “Mi hai insegnato ad essere un gentiluomo” ha scritto su Instagram Andrea.

Quest’ultimo, inoltre, ha sottolineato di essere fortunato che la nonna abbia potuto leggere il suo libro, L’empatia è un superpotere, uscito l’anno scorso. “Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro e ad essere forti” ha continuato Andrea Dal Corso sul suo post per commemorarla.

LA REAZIONE DI TERESA – Tanti i messaggi di solidarietà e cordoglio da parte dei suoi 800 mila follower. Tra tutti spicca quello della sua fidanzata, Teresa Langella, la quale ha scritto: “Ci sono io per te e con te. Sempre”. Un messaggio ricco d’amore e speranza, arrivato in un momento della vita di Teresa molto difficile a causa di alcune molestie ricevute da un medico. In quell’occasione, Andrea le ribadì di essere una donna molto coraggiosa e di supportarla sempre.