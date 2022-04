Uomini e Donne, lutto per un ex tronista: “So che sarai sempre qui con noi”

Negli ultimi giorni un ex tronista di Uomini e Donne sta affrontando un doloroso periodo della sua vita. Come annunciato anche sui social, Fabio Coloricchio ha da poco e perso sua nonna paterna.

“so che sarai sempre qui con noi” – Come svelato da lui e dalla sua compagna, l’ex tronista italo-argentino si trova attualmente in Argentina. L’uomo ha infatti salutato per l’ultima volta nonna Antonia, scomparsa dopo essersi gravemente ammalata nell’ultimo periodo.

A parlarne è stata Violeta Mangrinan, la compagna che Fabio ha conosciuto durante la sua avventura in un reality spagnolo. L’influencer ha così scritto sui social:

“Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà”. Facendo riferimento alla sua gravidanza, la donna ha aggiunto: “Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà”.

Ad intervenire è stato lo stesso ex volto di Uomini e Donne, decidendo di dedicare un post su Instagram. Fabio, infatti, ha dedicato un commovente messaggio alla nonna, ringraziandola per tutto ciò che ha fatto e per essere stata un esempio di vita:

“È un peccato che non potrai incontrare galita ma so che sarai sempre qui con noi, ti voglio bene Nonna. Finalmente incontrerai di nuovo tuo zio. Grazie per esservi presi cura di tutti! Lei è un esempio di vita”.