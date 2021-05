Uomini e Donne: Mariano Catanzaro confessa di avere buoni rapporti con Tommaso Zorzi

Mariano Catanzaro è stato uno dei tronisti più acclamati di Uomini e Donne. Ha partecipato al programma di Canale 5 per ben tre volte. Le prime due volte era nelle vesti di corteggiatore, prima per Valentina Dallari e poi per Desirèe Popper. In seguito gli è stato offerto il trono e ha intrapreso un percorso alla fine del quale ha scelto Valentina Pivati.

LA RIVELAZIONE DI MARIANO CATANZARO – Oggi pomeriggio Mariano è stato ospite a Rtl News e ha fatto una rivelazione inaspettata. Ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Inizialmente il conduttore radiofonico pensava stesse parlando solo di amicizia, poi dalle sue parole quasi tutti hanno compreso che molto probabilmente si tratta di qualcosa di più, anche se non si ha la certezza.

Insomma Mariano Catanzaro ha dichiarato esplicitamente: “Mi piace Zorzi…” , lasciando intendere che lo avesse colpito caratterialmente e che si trovasse molto bene con lui. Poi ha aggiunto che si tratta davvero di una persona splendida: “Mi piace di testa, è una persona splendida…”.

Sempre durante il suo intervento radiofonico ha dichiarato di sentire spesso Zorzi, quasi sempre la sera. Ricordiamo che tra l’altro Zorzi, avendo vinto il Grande Fratello Vip da poco è proprio il personaggio del momento. Ha poi aggiunto che è un ottimo amico.

“Credo che nella vita ci si debba circondare di persone positive, che ti fanno star bene. Ed io penso che Tommaso possa essere davvero un perfetto amico…”, ha dichiarato Mariano. Qualcuno poi gli ha chiesto se provasse anche un’attrazione fisica nei suoi confronti e il ragazzo ha risposto che si, fisicamente è piacente ma ciò che lo attira di più è il lato mentale. Staremo a vedere come si metteranno le cose.