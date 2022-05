Uomini e Donne, Matteo contro Federica: “Ho fatto la scelta giusta”

Dopo le ultime dichiarazioni che Federica Aversano ha fatto a Uomini e Donne magazine, a parlare è stato Matteo Ranieri. Il ragazzo si è scagliato contro la sua ex corteggiatrice, criticandola duramente per quanto affermato contro di lui.

“Ho fatto la scelta giusta” – Durante l’intervista, Federica ha parlato di Ranieri. Riguardo a Matteo, l’ex corteggiatrice ha ammesso che attraverso i social network ha scoperto un ragazzo totalmente diverso da quello conosciuto in studio.

Davanti a tali parole, l’ex tronista ha deciso di replicare duramente: “Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e, se ha scoperto un altro me, forse era distratta durante il trono. Invece io sono rimasto male per alcuni suoi post, che mi sono stati inviati. Vorrei chiarire che non ho mai detto che non uso i social per poi invece usarli, ma semplicemente che non mi piace chi, invece che alzare la cornetta e chiamare, mette post su Instagram… come ha fatto lei dopo la scelta”.

Il ragazzo ha poi commentato alcuni comportamenti che la Aversano ha avuto nei suo confronti e in quelli di Valeria Cardone, sua scelta e attuale fidanzata. Riguardo a ciò, l’ex tronista ha così dichiarato:

“Ricordo un post in cui alludeva che il motivo della sua non scelta sarebbero stati i miei genitori che invece, poverini, hanno sempre detto che è una bravissima ragazza. Anche le frecciatine che ogni tanto arrivano a me e Valeria non mi toccano, voglio chiarirlo. Tutto quello che volevo dirle gliel’ho detto nel programma”.

Infine l’ex volto di Uomini e Donne ha commentato quanto detto da Federica su un protagonista del Trono Over. La ragazza, infatti, ha mostrato un certo interesse per Riccardo Guarnieri. Riguardo a quanto detto dalla Aversano al magazine del dating-show, Matteo ha ammesso:

“Da quello che vedo e sento – ho letto che uscirebbe con Riccardo consapevole che piace a Ida, forse a maggior ragione – sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta”.