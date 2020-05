Uomini e Donne, mossa inaspettata di Daniele Schiavon: ecco cosa ha fatto l’ex di Giulia Quattrociocche

In queste ore sta circolando una notizia su Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche. Il calciatore ha fatto un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei follower e che probabilmente sarà arrivato alle orecchie dell’ex tronista romana. Vediamo nel dettaglio.

IL PERCORSO DI GIULIA E DANIELE A UOMINI E DONNE – Il trono di Giulia Quattrociocche è stato molto diverso rispetto ai suoi colleghi: lei, estranea al mondo dello spettacolo, è sempre stata genuina e per questo accusata anche di essere maleducata. Tuttavia, la tronista non si è mai lasciata scoraggiare dalle polemiche grazie al suo carattere deciso e determinato che ha spaventato non pochi suoi corteggiatori.

Alla fine del suo percorso è stata costretta a scegliere uno tra Daniele Schiavon e Alessandro Basciano; il cuore della ragazza romana è stato chiaro e la scelta è ricaduta su Daniele, calciatore romano con il quale si è instaurato da subito un legame forte. Infatti, la scelta di Giulia non è stata nemmeno programmata con la redazione, proprio perché desiderava andare via da quello studio con Daniele.

Purtroppo la loro storia non è durata molto e, dopo qualche mese, i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Un duro colpo per i fan, i quali si erano abituati all’idea di vederli sempre insieme, grazie alla convivenza, ma soprattutto di vederli sui social. Giulia, infatti, prima dell’esperienza a Uomini e Donne, non aveva nemmeno Instagram, le amiche le avevano creato in passato un profilo senza successo.

IL GESTO DI DANIELE SCHIAVON – I due ragazzi, dopo Uomini e Donne, non hanno approfittato della notorietà, anzi, hanno preferito rimanere lontani dalle telecamere. Tuttavia, Daniele in queste ore ha sconvolto i suoi follower poiché la promessa fatta di rimanere nell’anonimato, è stata infranta. Pare che il calciatore romano sia entrato nell’agenzia gestita da Pamela Perricciolo, famosa per aver creato il teatrino su Mark Caltagirone assieme all’ex collega Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Alcuni fan non hanno affatto apprezzato questa mossa, in primo luogo per la scelta di appoggiarsi ad un’agenzia e in secondo luogo per aver scelto di lavorare con una persona al centro di un famoso scandalo del gossip italiano.