Uomini e Donne Over, Pamela Barretta irriconoscibile: ecco il prima e il dopo

Pamela Barretta è sicuramente una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico di Maria De Filippi. Stanno spopolando sui social alcuni scatti della donna risalenti al 2015, in cui appare totalmente diversa da come la conosciamo oggi. Vediamole insieme.

PAMELA BARRETTA NEL 2015 – Sono passati solo cinque anni eppure la donna appare quasi irriconoscibile: capelli lunghi e neri, grandi occhi e labbra carnose. Oggi la donna ha i capelli più corti e sul biondo. In molti l’hanno anche accusata di aver fatto ricorso al chirurgo estetico, tuttavia, la donna non ha mai confermato tali voci di corridoio. Nonostante ciò, anche il seno appare più gonfio rispetto a cinque anni fa. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DI PAMELA NEL 2015

IL PERCORSO DI PAMELA A UOMINI E DONNE – Pamela Barretta, classe 1984, è la direttrice di un’accademia di formazione professionale di estetisti e parrucchieri a Brindisi ed è anche mamma di un giovane ragazzo avuto molto presto. La dama è arrivata a Uomini e Donne Over, ormai da qualche anno, in cerca del vero amore ed è molto apprezzata dl parterre maschile.

LA STORIA CON ENZO CAPO – Nonostante la bellezza disarmante della donna, in amore è altrettanto sfortunata. Pamela pensava di aver trovato un compagno per la vita, Enzo Capo, tuttavia, pare che le cose non stiano andando nel vero giusto. Litigi e incomprensioni hanno portato Enzo a voler chiudere definitivamente con la donna. Nella puntata andata in onda ieri, l’uomo ha fatto recapitare a Gianni Sperti, opinionista del programma, una busta di carta con dentro alcuni vestiti di Pamela lasciati a casa sua prima del lockdown.

Una doccia fredda per la donna, la quale è scoppiata a piangere e ha preferito abbandonare lo studio, nonostante l’invito di Maria De Filippi a rimanere e provare a conoscere altri uomini. La storia con Enzo è terminata definitivamente oppure l’uomo tornerà nel programma?