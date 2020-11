Uomini e Donne: Nicola Mazzitelli ha contratto il Coronavirus

Nicola Mazzitelli, 39enne originario di Cosenza, partecipante del trono over nel programma pomeridiano cardine di Canale 5, Uomini e Donne, ha fatto una rivelazione importante. Ha svelato al suo pubblico il motivo della sua assenza nelle ultime puntate. Pare che abbia contratto il Coronavirus e, purtroppo, non sta bene.

UOMINI E DONNE: NICOLA M. HA IL COVID-19 – A renderlo noto è stato lui stesso. Nelle sue storie di Instagram ha annunciato a tutti i suoi fan, preoccupati per la sua assenza in trasmissione, di aver contratto il Coronavirus. Ha affermato di essersi ammalato da ben 11 giorni. Oggi avrebbe dovuto fare un nuovo tampone, ma ha preferito non farlo perché non sta bene. Per questo motivo, molto probabilmente lo farà la prossima settimana.

Essendosi ammalato di Covid 19, Nicola non può più prendere parte alla messa in onda delle puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere calabrese ha spiegato che la situazione per lui è abbastanza critica. Spera, però, che nei prossimi giorni potrà cominciare a stare meglio. E’ sintomatico e presenta tutti i sintomi principali di questo virus, per fortuna, però, si trova a casa e non è stato necessario alcun ricovero.

Non appena si sentirà meglio farà il tampone. “Dopo deciderò cosa fare”, ha dichiarato Mazzitelli. Per ora, data la seria situazione deve pensare solo a star bene e a guarire al più presto. Si è allontanato da ogni cosa per pensare a se stesso. “Ci sentiamo quando starò meglio”, ha così terminato il suo video.

NICOLA: NUOVO NEL PROGRAMMA DI UOMINI E DONNE – Nicola è un volto nuovo nella trasmissione di Uomini e Donne. Il cavaliere calabrese ha commosso tutti quando ha raccontato di aver avuto alcuni problemi di salute qualche anno fa. Dopo aver ricevuto un consiglio da parte del tronista Gianluca, Mazzitelli ha scelto di svelare tutti i dettagli della sua storia personale.

Le sue lacrime, in quella particolare puntata, non sono di certo passate inosservate e hanno suscitato nel pubblico, sia quello da casa, che quello in trasmissione, delle forti emozioni. Nicola si fa notare molto spesso in studio, in quanto dice spesso la sua opinioni. Ci auguriamo che possa tornarci presto e in salute.