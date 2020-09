Uomini e Donne: Nicola Vivarelli in albergo con una donna?

A Uomini e Donne continuano ad esserci i colpi di scena. Questa volta è stata la volta di Nicola Vivarelli, ex ”corteggiatore” di Gemma Galgani.

La segnalazione è arrivata da Deianira Marzano che ha svelato un dettaglio ”piccante” sul giovane corteggiatore appartenente al parterre maschile di Uomini e Donne. Ricordiamo che attualmente il ragazzo, dopo aver chiesto alla corteggiatrice di Davide, Selene di uscire con lui, sta frequentando un’altra giovane donna.

LO SCOOP DI DEIANIRA MARZANO – La web influencer avrebbe affermato che il ragazzo sarebbe stato beccato in un albergo con una donna che non appartiene al parterre femminile di Uomini e Donne. Una ragazza avrebbe chiamato l’influencer e le avrebbe mostrato una foto nella quale si vede chiaramente Nicola in hotel con una ragazza non famosa.

Si tratta di una segnalazione importante che farebbe decisamente arrabbiare la regina del programma: Maria De Filippi. La redazione sta già lavorando per scoprire se quanto riportato sia vero o falso.

LE PAROLE DI DEIANIRA MARZANO SU NICOLA VIVARELLI – La web influencer ha fatto delle dichiarazioni su Nicola Vivarelli, ha infatti sostenuto: “Questo Nicola Vivarelli frequenta persone al di fuori del programma e non ha bisogno di trovare una donna…Che ci va a fare in Televisione?”.