Uomini e Donne, Nicole Mazzocato criticata sui social per il suo fisico: “Cerchiamo di essere meno velenose tra donne”

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la prima volta del piccolo Paolo Anastasio. Dopo il parto, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto condividere con i follower alcuni momenti di vita quotidiana e qualche giorno fa la giovane aveva parlato del cambiamento fisico.

Il cambiamento fisico di Nicole

Qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice decise di parlare del cambiamento fisico durante la gravidanza e dei kg in più. La giovane in quel momento dichiarò di aver perso sin da subito molti kg ma di volerne tenere alcuni. Ieri Nicole ha pubblicato un altro video in cui è ben visibile il suo corpo, ma non tutte hanno apprezzato.

Critiche per l’ex volto di Uomini e Donne

La Mazzocato ha ricevuto parecchie critiche alle quali ha voluto rispondere a tono. Una su tutti: “Il senso di questo video qual è? Farci vedere come sei già in forma a pochi giorni dal parto? Wow! Peccato che per il 90% delle donne non sia così. Non so quanto bene faccia questo tipo di contenuti”.

La risposta di Nicole non si è fatta attendere: “Io non faccio vedere solo il corpo ma anche la faccia sfatta dal mese di notti insonni. Ho scritto sempre che i kg che avevo messo in gravidanza li avrei voluti mantenere. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) ho un metabolismo velocissimo e una costituzione non nella norma, dato che è una vita che sono sottopeso. Non comprendo il tuo commento e lo trovo fuori luogo. Questo è il mio profilo, dove parlo di me, mostro me e quello che fa parte di me. Perdonami se mi permetto, ma trovo che il tuo commento sia di una persona quasi infastidita. Non ho fatto nulla a te e nessun altro. Non posso snaturarmi perché altre persone non riescono a recuperare la forma fisica perché secondo alcuni è diseducativo e manca di rispetto. Mando sempre messaggi positivi, magari a volte cerchiamo di essere meno velenose tra donne“.

Tuttavia, la follower in questione non si è calmata e ha continuato accusandola di non essere un bell’esempio per la maggior parte delle donne che non riescono a tornare in forma. Anche qui la risposta della Mazzocato non si è fatta attendere: “Quindi dovrei indossare capi larghi o non prendermi cura di me? O meglio, non farmi vedere? Ma che diavolo dici? Forse per te, questa foto e questo video non avranno senso. Per me ce l’hanno! Sono a casa mia nel mio bagno e mi faccio le foto come ho sempre fatto! Non sono in costume da bagno e non sto ostentando nulla. Ogni tanto mi sembrate pazze“.

Infine, un’altra follower le ha chiesto quale fosse il messaggio che avrebbe voluto mandare e Nicole ha risposto: “Questa sono io, questo è il mio corpo e se cercate di farmi sentire in colpa perché il mio corpo dopo 20 giorni è così, non ci riuscirete e non riuscirete nemmeno a convincermi di dovermi far vedere peggio perché secondo voi potrei ferire qualcuno. Cioè è come se andassi nel profilo di una ragazza a dirle che è di cattivo gusto postare il prosciutto crudo o il salmone crudo perché ci sono donne incinte che non possono mangiarlo. Boh!”.