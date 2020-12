L’impatto ambientale delle mascherine usate, più di 129 miliardi nel mondo

Parallelamente ai contagi e alle misure preventive, il Governo deve anche far fronte ad un’altra minaccia. Ovvero l’impatto ambientale delle mascherine e dei guanti monouso. Una questione che preoccupa gli esperti.

NEL MONDO E NELL’ITALIA – Parliamo di ben 129 miliardi di questi strumenti di protezione individuale contro il COVID-19 nel mondo intero. Un numero esorbitante e difficile da smaltire correttamente. Questo secondo uno studio pubblicato della rivista accademica “Environmental Science and Technology”, a cui persino l’agenzia di stampa “Reuters” fa riferimento.

L’Italia invece si aggira sui 30 milioni di tonnellate, considerando una stima di produzione di mascherine e guanti compresa tra 160 mila e 440 mila tonnellate. A riportare tali informazioni è l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

PROCESSO DI SMISTAMENTO – Ma se l’impatto ambientale di mascherine e guanti è così preoccupante è anche dovuto ad un lungo processo di smistamento. Come prima cosa i sistemi di protezione individuale usati vanno buttati nell’indifferenziata, in un sacchetto a parte in caso di positività del portatore (per evitare che gli altri rifiuti vengano contaminati). In seguito le spazzature giungono agli inceneritori locali. Se invece non dovesse esserci, la destinazione delle mascherine e dei guanti monouso è sono le discariche, come in almeno 40 regioni in Italia e quasi esclusivamente al Nord.

Successivamente in entrambi i casi: «I rifiuti che arrivano a bordo dei camion vengono inizialmente sottoposti a un controllo radiogeno.» – come afferma l’AGI. E poi inizia il processo di sterilizzazione e di stoccaggio. Almeno per quanto riguarda le discariche, mentre per gli inceneritori la spazzatura che supera il tasso minimo di radioattività finisce in una fossa profonda e poi bruciata.

La cosa migliore da fare, sempre secondo gli esperti, sarebbe privilegiare l’uso delle mascherine lavabili. Un piccolo gesto per un grande risultato.