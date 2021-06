Uomini e Donne, Nilufar Addati e la dolce dedica del padre prima della partenza

L'influencer e conduttrice tv sta per partire per Milano e il padre le ha fatto una bella dedica sui social

Nilufar Addati l’abbiamo conosciuta negli studi di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La ragazza è entrata subito nel cuore dei telespettatori per la sua spontaneità e simpatia. Alla fine del suo percorso, l’influencer decise di scegliere Giordano Mazzocchi con il quale è rimasta una bella amicizia ma nulla più.

NILUFAR E L’ESPERIENZA IN TV – Dopo aver partecipato al dating show e a Temptation Island, la modella italo-persiana ha deciso di buttarsi nel mondo della televisione, quella culinaria. La Addati, infatti, attualmente conduce un programma su Gambero Rosso chiamato L’Arte in Cucina.

IL TRASFERIMENTO A MILANO – L’influencer è sicuramente ricca di progetti e ambizioni che potrebbero portarla lontano. Non a caso, la ragazza è pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Milano. I fan, infatti, si sono anche preoccupati delle sorti del programma di cucina, ma pare che per ora non ci siano risposte.

In queste ultime ore, una persona speciale nella vita della modella ha deciso di farle una dolcissima dedica su Instagram. Stiamo parlando del padre, il quale non vive con lei poiché residente a Napoli.

“Torna. Sta casa aspetta a te. Torna che smania ‘e te vedé. Torna, torna, torna ca si ce tuorne tu. Nun ce lassammo cchiù” ha scritto il padre dell’influencer. La ragazza ha risposto “dedica meravigliosa”, sicuramente molto apprezzata.