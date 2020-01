Uomini e Donne, Nilufar Addati ricorre alla chirurgia estetica

L'ex tronista si è sottoposta ad un intervento chirurgico per correggere quello che per lei era un "difetto".

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica. A comunicarlo lei stessa sui suoi profili social.

NILUFAR DICHIARA DI ESSERSI RIFATTA IL SENO – L’ex tronista napoletana è scomparsa un paio di giorni dai social, cosa assai strana per una ragazza che ci lavora assiduamente tra una sponsorizzazione e l’altra. Successivamente, Nilufar è tornata online e ha spiegato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per correggere ciò che lei definiva un “difetto”.

“Ciao amici! Volevo ringraziarvi perché mi avete inondato di messaggi in questi giorni perché ero un po’ scomparsa. Sto benissimo, sono a casa” ha esordito la Addati su Instagram.

“Mi sto riposando, mi sto riprendendo perché ieri finalmente dopo un paio d’anni di riflessione su questa questione mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica correttiva additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno. Il fatto che fosse molto molto distante e ascellare. Quindi abbiamo corretto questa cosa. Non c’è stato nessuno stravolgimento particolare, però io sono molto contenta perché era da veramente tanto tempo, tanto, tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa” ha concluso Nilufar.

L’intervento quindi è riuscito e adesso l’ex tronista si sta riprendendo per tornare alla normalità.