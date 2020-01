Inter, per la fascia sinistra eccoti Kolasinac: avviati colloqui con l’Arsenal

Inutile girarci attorno. La questione legata al terzino sinistro continua a tenere banco all’Inter dove, da tempo, si fanno diversi nomi legati più o meno agli aspetti tattici e finanziari del club di Conte e Marotta. Il ritorno di Biraghi dopo l’esperienza in Primavera sembrava aver appianato ogni perplessità nel ruolo di cui era titolare l’ex bianconera Asamoah. Purtroppo gli infortuni e le indicazioni tattiche del tecnico ne hanno minato l’impiego e le certezze. Ecco perchè, dopo l’argentino Acuña, si ritorna a fare il nome di Sead Kolasinc, esterno mancino dell’Arsenal.

“Servono un esterno di difesa e un mediano!”. Le parole di Marotta a margine dell’incontro contro il Napoli non lasciano spazio a dubbi. L’Inter, volente o meno, dovrà tuffarsi sul mercato per completare una rosa che finora si sta comportando egregiamente ma che continua a evidenziare diverse lacune.

Se per il ruolo di centrocampista continuano a tenere banco le indiscrezioni che vorrebbero i meneghini davvero vicini all’ingaggio del danese Eriksen, sul fronte difesa i casting sono ancora aperti ad ogni eventualità. Tanti, infatti, i nomi accostati all’Inter in questo inizio di 2020. Conte non ha dimenticato il suo motorino di fascia: Emerson Palmieri e come a Londra vorrebbe ritrovarlo anche a Milano liberandolo dal Chelsea di Abramovich.

Anche Matteo Darmian è finito sotto la lente di ingrandimento degli emissari nerazzurri nel suo ritorno in A col Parma. Le sue prestazioni parlano di un giocatore ancora un po’ lontano dagli standard che lo ha fatto esplodere nel Torino di Ventura qualche anno fa. Nonostante ciò le qualità non si discutono e la possibilità di poterlo schierare su entrambe le fasce ne arricchiscono l’allure.

Ultimo in ordine di tempo è il difensore mancino dell’Arsenal: Sead Kolasinac. Il bosniaco di scuola Schalke è balzato in cima alla lista degli obiettivi nerazzurri grazie alle proprie doti atletiche e tecniche e per un costo non troppo proibitivo. L’Arsenal lo valuta attorno ai 20 milioni di euro. Marotta e soci sperano di poterlo strappare ai Gunners per poco meno di quindici. Mediano ed esterno…il tempo stringe ma,almeno questa volta, Marotta non si nasconde più. Basteranno Eriksen e Kolasinac?