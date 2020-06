Uomini e Donne: Nilufar Addati, ritorno di fiamma con Giordano?

Nilufar è tornata a far parlare di sè dopo un breve periodo di silenzio. Pare che negli ultimi giorni sia a Roma e un utente sul web, in particolar modo su twitter, ha ipotizzato che potrebbe persino esserci un ritorno di fiamma con il suo ex Giordano Mazzocchi. Scopriamo insieme il perchè.

NILUFAR ADDATI A ROMA, MA CON CHI? – L’utente di cui vi abbiamo precedentemente parlato ha pubblicato un post nel quale fa notare agli altri fan di Nilufar il fatto che lei fosse da poco a Roma, ma che non dice quando esce e con chi. Ha poi aggiunto:” Non resta a casa come vuole far credere”.

Alla fine del post, che a breve vi mostreremo, ha anche aggiunto un hashtag scrivendo ”Gilufar” che era il nome che i fan della coppia Nilufar-Giordano davano ai due quando stavano ancora insieme. Stando alle parole di questa persona, ci sarebbe alcuni che ipotizzano un possibile ritorno di fiamma con Giordano, dato che ,tra l’altro, vive a Roma.

Vi postiamo qui di seguito lo screen del post dell’utente sopracitato nel quale si mostra chiaramente una possibile ipotesi di un ritorno di fiamma con Giordano.

NILUFAR E GIORDANO: L’INIZIO DELLA STORIA – Come ricorderete, Nilufar e Giordano si sono fidanzati dopo il percorso fatto a Uomini e Donne. Lei era tronista (dopo essere stata precedentemente corteggiatrice) e lui il suo corteggiatore, la scelta, alla fine ricadde proprio su di lui. I due sono durati circa un annetto insieme.

NILUFAR E GIORDANO: TEMPTATION ISLAND INSIEME – Subito dopo la fine della trasmissione i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island e lì la situazione si è complicata: inizialmente sembrava che le cose non stessero andando per il meglio ma poi uscirono insieme. Dopo poco, però, a causa probabilmente di altri problemi i due si sono definitivamente lasciati.

Non è la prima volta questa che si ipotizza su un presunto ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano. Ma questa volta i fan sembrano essere davvero convinti. Nilu, nel frattempo, non dice nulla e non ci resta che attendere le sue dichiarazioni per saperne di più con certezza.