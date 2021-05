Uomini e Donne: nuovi problemi per la coppia Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Un nuovo problema è subentrato per la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due avevano avuto una crisi di coppia in seguito alla nascita del piccolo figlio, Domenico, detto Dodo. In seguito sembra che abbiamo superato quelle difficoltà, ma a quanto pare oggi c’è in serba per loro un altro problema.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne qualche anno fa e attualmente, dopo la nascita del figlio, progettano un matrimonio futuro. Una nuova problematica però è subentrata. Sembra che si tratti proprio del loro nuovo appartamento a Milano.

IL NUOVO PROBLEMA DI ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE – A quanto pare la nuova abitazione di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sia sita in una zona nella quale stanno facendo dei lavori in un’altra struttura. Questo comporterebbe non pochi problemi, in quanto stando al racconto di Rosa ci sarebbero sempre i rumori del trapano, con polveri annesse che si sollevano nell’aria.

Insomma stando a quanto detto Rosa la situazione sarebbe difficile. Infatti ha dichiarato: “Un mese dopo il nostro ingresso, i lavoro di questa struttura sono ripresi a pieno regime. Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza”. Poi ha aggiunto decisamente arrabbiata: “Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo incaz..ti neri”.

A parte questo inconveniente però la coppia sembra essere abbastanza affiatata. Certo questa difficoltà potrebbe rompere gli equilibri dei due, ma ancora una volta l’amore ha trionfato.