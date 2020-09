Uomini e Donne, nuovo amore per Alessia Messina? Nel mirino un calciatore

Abbiamo conosciuto Alessia Messina a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. In quell’occasione, la ragazza fu corteggiatrice scelta dal tronista Amedeo Andreozzi, con il quale ebbe una storia d’amore conclusa dopo la partecipazione a Temptation Island. Classe 1993, Alessia ora è influencer e pare essersi allontanata per adesso dal mondo dei reality. Tuttavia, nella vita della ragazza sembrerebbe esserci una novità importante.

ALESSIA MESSINA E IL FLIRT CON MARIO BALOTELLI – Conclusa la sua esperienza nei reality, pare che Alessia Messina si sia buttata sui calciatori, nello specifico Mario Balotelli. Mentre la sua ex fidanzata Dayane Mello si strugge d’amore per lui nella casa del GFVip, Super Mario non sarebbe più single. A far breccia nel suo cuore, proprio l’influencer Messina.

Stando a quanto riportato dal blog Very Inutil People, la prima segnalazione su questa frequentazione risalirebbe al 9 settembre, quando i due sono stati visti cenare insieme al ristorante La Stacca ad Iseo, in provincia di Brescia. L’influencer pubblicò una stories su Instagram, subito cancellata, mentre si trovava al ristorante con una persona molto simile al calciatore. Alessia, per camuffare il viso del presunto Mario, utilizzò un’emoji a forma di cuore.

Tuttavia, sappiamo che Balotelli quella sera si trovava nel comune lombardo, come testimoniano alcune foto con i suoi fan. In uno di questi scatti, sullo sfondo si intravede una ragazza che dall’aspetto ricorderebbe l’ex corteggiatrice. Quella sera, Alessia si trovava a cena con un ragazzo con i capelli rasati e una maglia nera, esattamente come Mario.

La seconda segnalazione, invece, è avvenuta nelle ultime ventiquattro ore ed è decisamente più accattivante. I due si trovano entrambi a Taormina e ad incastrarli sempre delle foto fatte con i fan di Balotelli. Nello scatto in questione, appare una ragazza con lo stesso outfit della Messina e la stessa ragazza che appare nelle stories di lei. Per vedere le foto cliccate qui.