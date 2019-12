Uomini e Donne Over, finita tra Erik e Valentina

La conoscenza tra il cavaliere Erik e la dama Valentina è già terminata. A rivelarlo è stata proprio la donna durante la registrazione del 27 dicembre che andrà in onda il 7 gennaio.

LA FREQUENTAZIONE NON È DECOLLATA – I due avevano iniziato a frequentarsi qualche settimana fa e sembrava che le cose andassero molto bene tra i due. Tuttavia, durante le festività natalizie, Valentina ha avuto dei problemi ed Erik non ha gradito il modo in cui la donna ha reagito a queste avversità. Il cavaliere, infatti, vorrebbe una donna più vivace e pimpante e anche se il carattere di Valentina sembrerebbe essere proprio così, in realtà, la donna è abbastanza fragile.

LA REAZIONE DI VALENTINA IN STUDIO E LE PAROLE DI GIANNI SPERTI – Valentina ha preso molto male questa rottura, ormai single già da molto tempo. La donna ha 40 anni e non riesce a trovare l’amore vero (come ha spiegato in passato), per questo crede di avere qualche problema. Molto provata dalla situazione, Valentina è scoppiata a piangere ma ha trovato una spalla pronta sostenerla: l’opinionista Gianni Sperti. L’uomo ha dichiarato che prima o poi arriverà qualcuno che la conquisterà e accetterà tutti i suoi pregi e difetti, senza farglielo pesare. Inoltre, Sperti crede che la dama sia molto sincera ed è proprio per questo motivo che non deve arrendersi.