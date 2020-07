Uomini e Donne Over, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in diretta: i fan protestano per un gesto di lui

La storia d’amore tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, procede molto bene e i due hanno deciso di coinvolgere più i fan facendo una diretta Instagram. Tuttavia, alcuni follower (ma anche la stessa Ursida) hanno notato qualcosa in Giovanni.

LA DIRETTA CON I FAN – Veronica e Giovanni stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore ma non mancano i litigi a causa della forte gelosia di lui. Nella diretta, infatti, entrambi hanno spiegato come stanno vivendo la relazione, di come trascorrono le giornate e di quello che faranno quest’estate. Inoltre, durante la diretta ci sono state diverse confessioni.

La donna non ha ancora presentato suo figlio a Giovanni poiché ritiene sia troppo presto. Fortunatamente anche l’ex cavaliere la pensa come lei e ha deciso di fare un passo indietro sulla questione. Quest’estate, infatti, Veronica partirà per la Sardegna con il figlio mentre Longobardi non ha ancora ben chiara la situazione, di certo non sarà con lei.

IL GESTO CHE HA FATTO INFURIARE I FAN – Ad un certo punto, la diretta ha preso una piega molto più leggera. Veronica Ursida ha infatti svelato di essere una veggente e ha deciso di leggere la mano al suo fidanzato, il quale si è parecchio divertito nel prenderla in giro e fare ironia sulla questione.

Tuttavia, la donna ha iniziato a leggere il palmo della mano di Giovanni e ha dichiarato che avrà una vita molto lunga. A quel punto, Longobardi si è lasciato andare ad un gesto molto volgare secondo i follower. L’uomo ha esclamato che si sarebbe fatto una “grattata”. Questo gesto non è piaciuto alla fidanzata romana ma nemmeno agli spettatori della diretta che l’hanno accusato di essere stato molto volgare. Inoltre, i fan hanno notato come Giovanni fosse nervoso e agitato e Veronica si è trovata a dover dare ragione a loro. Per vedere la diretta, cliccate qui.