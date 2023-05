Uomini e Donne: presunto tradimento per una coppia del Trono Over? Le segnalazioni

Nelle ultime ore a finire nel mirino del gossip è stata una segnalazione che riguarda una nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Nel dettaglio, il rumor vede protagonista un ex Cavaliere del programma e un suo presunto tradimento.

PRESUNTO TRADIMENTO? – Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha voluto rendere pubblica una segnalazione pesante su una chiacchierata coppia del Trono Over. Attraverso le sue IG Stories, l’esperta di gossip ha reso nota l’indiscrezione rivelata da una sua follower.

L’utente ha rivelato di essere stata contattata da un ex Cavaliere, attualmente impegnato con una ex Dama, che le avrebbe chiesto di vedersi. Durante una conversazione, l’uomo le avrebbe chiesto di: “prendere una birra in macchina, perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo”.

Nel raccontare l’accaduto, la follower ha poi aggiunto: “Io gli dissi: ‘Sono in pigiama’. E lui: ‘Che fa, tanto stiamo in auto’. Tutto perché altrimenti lo potevano riconoscere”. Sia la Marzano che Amedeo Venza, nonostante abbiano ammesso di avere le conversazioni dei due, non hanno aggiunto altro.

I nomi sui due protagonisti del rumor rimangono attualmente un mistero. Sebbene siano tante le recenti coppie uscite da Uomini e Donne, un dettaglio farebbe pensare che si tratti di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tempo fa, Riccardo Guarnieri ha velatamente fatto intendere che tra la nota coppia ci sia aria di crisi per un presunto tradimento. Sarà veramente così? Al momento si tratta solo di un’ipotesi, non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.