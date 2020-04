Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? Ecco la risposta di lei

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, meglio conosciuti come la storia infinita. Dopo la fine della loro relazione, nata all’interno di Uomini e Donne e proseguita a Temptation Island, le voci sui vari ritorni di fiamma si facevano insistenti di mese in mese. A niente è servito mettere in chiaro le cose già una volta, secondo i fan della coppia i due nascondono qualcosa. Vediamo nel dettaglio!

DOPO UOMINI E DONNE – La coppia, dopo essersi definitivamente lasciata, ha preso strade diverse senza mai chiudere completamente i contatti. Giordano, ad esempio, fu protagonista di un gossip amoroso con Vittoria Deganello, ex fidanzata di Mattia Marciano. Nilufar, invece, fu accostata nuovamente a Stefano Guglielmini, con il quale aveva avuto una storia durante il suo trono. Ovviamente l’influencer smentì la voce categoricamente.

NILUFAR CHIARISCE I SUOI RAPPORTI CON GIORDANO – L’ex tronista è stata più volte avvistata assieme al suo ex fidanzato, facendo girare molte voci su un probabile ritorno di fiamma. Giordano in passato spiegò di essere rimasto in buoni rapporti con Nilufar ma non sentimentalmente.

Durante una diretta con Giulia Salemi, la modella italo-persiana è tornata sull’argomento per mettere a tacere definitivamente i rumors.

“Non c’è mai stato niente dopo che ci siamo lasciati. Mai riavvicinati, no! Nada, proprio amici. Infatti non mi credono, tutti credono che stiamo per tornare insieme… poi nella vita, tra 20 anni, io non lo so cosa succede, però in questo momento abbiamo un bel rapporto tranquillo. Naturalmente non è amico amico, perché sempre ex fidanzato rimane, però abbiamo un rapporto!” ha specificato la Addati nella diretta.

LA DIRETTA CON L’AGENTE – Visti i numerosi commenti sul medesimo argomento, in una diretta con il suo agente (che è anche quello di Giordano), la ragazza ha nuovamente chiarito la situazione.

“Non è che siamo amici: non siamo né conoscenti, né amici, siamo una specie di via di mezzo; perché un amico è comunque una persona di cui parli dei fatti tuoi, intimi, con cui scherzi, invece non è che io e lui siamo amici, però stiamo bene, siamo qua tutti insieme. Fine. Io non so, devo entrare nel dettaglio ogni volta per spiegare le dinamiche del rapporto col mio ex. Ma è il mio, non è il vostro!” ha tuonato l’influencer, stanca delle solite domande inerenti al deejay.

“Ogni volta che faccio domanda e risposta, ogni volta che faccio una diretta, ogni volta che sto nella diretta di qualcun altro, tutte le domande, il 50% sono come questa. Ve l’abbiamo spiegato 300 volte, abbiamo rapporti tranquilli. Non stiamo insieme!” ha commentato nuovamente Nilufar rispondendo alle domande dei fan.

IL SOSPETTO DEI FAN – Ad insospettire principalmente i fan, la scelta dei due di passare la quarantena assieme nella casa dei loro agenti, insieme ad Agostino Mazzocchi e Simone Stina. Anche in questo caso, Nilufar ha chiarito la situazione mettendo a tacere definitivamente le voci su lei e Giordano.

“Qui in casa siamo io, Arianna, Alessio, Diana, Simone, Giordano e Agostino. (…) Perché siamo qui e non a casa nostra? Perché io vivo da sola a 700 metri da qua, Giordano e Agostino hanno casa a 700 metri da qua anche loro, Simone era a Roma perché sarebbe dovuto partire con Giordano, ma naturalmente non sono più partiti, e quindi quando si è cominciato a capire che la situazione stava diventando un po’ più complicata del previsto, siamo venuti qua senza naturalmente immaginare che sarebbe potuta degenerare, e quindi dal momento in cui hanno consigliato di non spostarsi in città diverse, io sono andata a prendere spazzolino e un po’ di pigiami e sono venuta qua e lo stesso hanno fatto anche gli altri. Poi la situazione è diventata sempre più rigida, quindi da una scelta di piacere che è stata fatta all’inizio di passare queste una o due settimane che potevamo immaginare non da soli, ma in compagnia, è diventata forzata. Quindi stiamo facendo quarantena tutti insieme perché effettivamente non possiamo spostarci e quindi siamo tutti qua” ha specificato l’influencer. Quindi è davvero finita tra Nilufar e Giordano?