Uomini e Donne, Roberta Di Padua: nuovo flirt con un tronista?

La dama del trono over potrebbe avviare una conoscenza con un tronista del trono classico.

Lunedì è tornato sulle reti Mediaset il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il programma è sempre stato diviso in Trono Classico e Over, comunemente denominato “giovani” e “anziani”, tuttavia, quest’anno c’è stata una vera e propria rivoluzione. Se prima il trono classico era l’appuntamento imperdibile, da un paio di anni gli ascolti sono notevolmente scesi passando lo scettro alla categoria over.

Queste vicende, complice anche il coronavirus che ha ridimensionato i palinsesti di tutte le reti televisive, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a unire i due troni. Infatti, sono giorni che vediamo in tv le vicende di Gemma Galgani per poi passare alla presentazione dei nuovi tronisti. Ad alcuni piace questo nuovo meccanismo, altri hanno criticato la troppa confusione.

ROBERTA DI PADUA CONOSCENZA CON UN TRONISTA – Roberta Di Padua, dama del trono over nonostante non sia affatto anziana, grazie a questo nuovo meccanismo è rimasta piacevolmente colpita da un aspirante tronista del trono classico, Davide Blanda. Tuttavia, il ragazzo non ha ottenuto il trono ma la Di Padua ha chiesto se potesse rimanere per conoscerla e magari fare un ballo insieme.

Dopo l’incertezza iniziale, Blanda ha accettato la proposta. In queste ore, Roberta ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto di lei e il ragazzo mentre ballavano in studio, un vero e proprio colpo di fulmine per la donna. La dama, inoltre, è uscita anche con un altro uomo, Nicola, molto galante a suo avviso.

Dalle anticipazioni circolate nei giorni scorsi, sembra che, però Davide Blanda non sia tornato a a registrare a Uomini e Donne nella puntata successiva, pertanto potrebbe aver abbandonato il programma e la conoscenza con Roberta. Che la foto pubblicata sia un richiamo per farlo tornare in studio?