Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: aria di crisi

In questi giorni vi abbiamo parlato di un’ipotetica crisi tra la coppia uscita da Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi nel 2017 e da lì non si sono più lasciati. Tuttavia, l’amore idilliaco vissuto in questi anni sembrerebbe vacillare.

ARIA DI CRISI – In questo periodo, molti follower hanno notato una sorta di freddezza nei rispettivi profili social di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Le ultime foto insieme risalgono a novembre e i due si mostrano spesso in compagnia del bimbo nato un anno fa ma rigorosamente separati.

Come se non bastasse, in molti hanno notato alcuni post scritti sia da Rosa sia da Pietro, per non parlare di quest’ultimo, il quale avrebbe pubblicato una sua foto tagliando la compagna. Insomma, non tira un’aria serena tra i due.

CRISI CONFERMATA? – In queste ore, Rosa Perrotta ha pubblicato uno scatto con la seguente didascalia: “No rain, no flowers”. La Perrotta, però, ha notato un commento molto gentile da parte di un follower che le ha scritto: “Ciao Rosa si vede dai tuoi occhi che non stai passando un bel periodo. Mi auguro si risolva tutto per il meglio. Sei una mamma fantastica”.

L’ex tronista ha commentato con un semplice cuore che confermerebbe effettivamente questa crisi con Pietro. L’ex corteggiatore, inoltre, nell’ultimo post Instagram ha silenziato i commenti dei fan. Per vedere il post commentato da Rosa Perrotta, cliccate qui.