Uomini e Donne: Sammy ha dato già un due di picche a Giovanna Abate?

Ormai la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne già registrate è stata bloccata. Non solo, sono state fermate anche le riprese che avvenivano ogni settimana, dunque tutto è attualmente fermo. Nel frattempo, però, i telespettatori più accaniti della trasmissione non di fermano e continuano a fare numerose domande ai loro beniamini. E’ stata la volta di Sammy, il corteggiatore di Giovanna Abate, nuova tronista.

LA DOMANDA RIVOLTA A SAMMY SUI SOCIAL – E’ stato chiesto a Sammy, ex tentatore di Temptation Island e attuale corteggiatore di Giovanna Abate, se le mancasse Giovanna, appunto. La risposta che ha dato il ragazzo ha fatto pensare a tutto, fuorchè ad una grande mancanza nei confronti della tronista che sta corteggiando.

LA RISPOSTA DI SAMMY – Alla domanda, dunque, se le mancasse Giovanna, Sammy ha preferito rispondere che le manca di più la normalità e la sua vita in generale, lasciando solo un piccolo accenno, dunque, a Giovanna. Ha inoltre ribadito che è molto dispiaciuto per la chiusura momentanea della trasmissione. Per vedere il video di Sammy clicca qui.

IL RAPPORTO TRA GIOVANNA E SAMMY – UN PRESUNTO BACIO ? – E’ sembrata una riposta alquanto strana quella data da Sammy ai suoi followers. Si, perchè la coppia era piaciuta molto durante il loro percorso in trasmissione, seppur breve. Tra i due si era notata una bella sintonia e il ragazzo sembrava uno dei pochi ad essere realmente interessato a Giovanna. Cosa sarà successo dunque? Forse Sammy vorrà fare un passo indietro? Eppure si vociferava che in un’esterna ci fosse stato un tenero bacio a stampo.

GIOVANNA ABATE: ANCORA NESSUNA DICHIARAZIONE – Sul profilo di Giovanna Abate, tutto tace. Del resto è normale. Come saprete, un tronista, in accordo con la redazione, non può usare il suo profilo personale nè di Facebook nè di Instagram. Dunque non gli è possibile esprimere i suoi sentimenti al riguardo nè dare indizi sul suo percorso.