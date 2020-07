Uomini e Donne: Sammy Hassan è tornato con l’ex moglie?

Ormai è crisi tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. I due sono usciti da poco da Uomini e Donne, programma nel quale Giovanna al termine del suo percorso ha scelto proprio Sammy. Adesso qualcuno ha ipotizzato una motivazione ben precisa della crisi che svelerebbe anche il perchè non hanno ancora dichiarato nulla.

UOMINI E DONNE: SAMMY HASSAN è TORNATO CON LA SUA EX? – Si vocifera che Sammy Hassan sia tornato con la sua ex moglie. A dichiararlo è stata proprio Deianira Marzano alla quale sarebbero arrivate delle segnalazioni.

Secondo alcuni, infatti, da alcune stories pubblicate da Hassan stesso, si sentirebbe la voce di lei, ma sarà davvero così? Le ipotesi non sono certe finite qui. Alcuni hanno anche pensato che forse i due non si sono mai lasciati.

Secondo alcuni Sammy e la sue ex moglie, con la quale ha avuto anche un bambino, non si sarebbero mai lasciati e anzi, quando lui era in trasmissione stavano insieme. Ma sarà così? Chi può dirlo.

Stando ad alcune dichiarazioni, Sammy non rivela dettagli e tiene nascosto il tutto per non perdere followers e fare una brutta figura avendo finito la trasmissione da qualche mese. Precisamente da Giugno. E voi siete d’accordo con le dichiarazioni fatte?