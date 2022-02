Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo in crisi: spunta un ex corteggiatore

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono nuovamente in crisi? La notizia sta circolando sui social velocemente e secondo le ultime voci i due si sarebbero lasciati per la seconda volta. Vediamo, quindi, costa sta accadendo.

Scomparsi dai social

L’assistente di volo e lo store manager conosciuti grazie a Uomini e Donne sembrerebbero essere spariti dai social. Non più una foto, un video o carineria, i dubbi tra i follower aumentano. La coppia, infatti, è solita pubblicare contenuti insieme su Instagram ma sembrerebbe che da qualche tempo le cose siano drasticamente cambiate.

Ormai è passato un mese dalle ultime foto pubblicate insieme, ma non è tutto. Qualche follower ha deciso di commentare le vecchie foto della Shaimi per chiedere delucidazioni in merito. Tuttavia, la giovane non ha mai risposto a queste domande.

Ex corteggiatore in vista?

Peppe Nastasi, ex corteggiatore di lei, sembrerebbe aver approfittato di questo allontanamento mandando alcune frecciatine proprio a Sonny. Il ragazzo infatti è in visita a Roma e ha deciso di comunicare attraverso i social. Sonny tuttavia ha risposto in modo molto deciso alle frecciatine e alle notizie circolate in rete.

“Mi sembra di aver capito che io possa solo pubblicare foto o video di me in palestra o a lavoro perché se per caso mi sfogo allora mi viene utilizzato sempre contro. Non esistono solo problemi di coppia, esiste anche l’amicizia, i parenti, esiste il lavoro, esistono tante problematiche. Non è che ogni cosa che dico allora deve essere ‘Ah Sonny lancia le frecciatine’. No ragazzi anche meno“ ha detto Sonny su Instagram.