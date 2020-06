Uomini e Donne: Sara Shaimi ha fatto già la sua scelta? Il dettaglio che svela la verità

Sara Shaimi è stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne. A causa delle regole imposte dalla pandemia, ha dovuto interrompere il suo percorso. Per Giovanna, però, non c’è stata la stessa sorte. La ragazza continua a partecipare alla trasmissione e tra poco farà la sua scelta.

SARA SHAIMI HA GIÀ FATTO LA SUA SCELTA? – Nelle ultime ore si è vociferato che Sara Shaimi abbia già fatto la sua scelta. A testimoniarlo è stata proprio una storia postata da uno dei suoi corteggiatori: Sonny. Quest’ultimo ha messo un post nel quale si intravede una stanza che sembra essere la stessa di Sara. Questo posto era già stato mostrato una volta in tv e i fan non hanno potuto non notare e pensare che i due stiano già insieme.

Ma starebbero insieme in modo illegittimo, in quanto sono ancora in trasmissione oppure Sara ha già scelto e non l’hanno ancora dichiarato? In ogni caso Sonny resosi conto dell’errore fatto, ha cancellato subito la storia. Infatti se adesso andaste sul suo profilo privato a cercare la storia di cui vi abbiamo appena parlato, non la trovereste!

UOMINI E DONNE: GLI ALTRI TRONISTI – Non si è più parlato degli altri tronisti: Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Carlo e Sara continuano ad avere il profilo disattivato, questo vuol dire che sono ancora partecipanti al programma e stanno comunque rispettando le regole.

Non possiamo dire lo stesso di Daniele Dal Moro il cui profilo Instagram non è del tutto disattivo. Questo fa pensare che abbia smesso di partecipare al programma del tutto o almeno in parte. Per ora non abbiamo altre notizie, non ci resta che attendere la fine della trasmissione, che avverrà tra ben due puntate, per saperne di più!