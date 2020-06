Uomini e Donne: Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi convivono ma non dormono insieme

A un anno dalla scelta Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi sono sempre più uniti. I due infatti convivono insieme ma Lorenzo ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti i loro fan. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato.

LORENZO RICCIARDI E CLAUDIA DIONIGI: LA CONVINVENZA – Lorenzo Ricciardi ha dichiarato di trovarsi molto bene con Claudia, specie per quanto riguarda la convivenza. I due hanno trovato un loro equilibrio che li consente di essere felici e al tempo stesso sereni. Lorenzo ha però dichiarato che i due pur convivendo non dormono insieme. Ma come mai?

“Io e Claudia andiamo molto d’accordo, lei non è una che rompe le scatole. Ogni tanto si impunta sulle cavolate, dice che sono disordinato ma non è vero: la vera disordinata è lei. Io pulisco, per esempio. Però lo faccio solo in sala: praticamente vivo lì” ha dichiarato per prima cosa Lorenzo.

Ha poi proseguito dicendo: Però lo faccio solo in sala: praticamente vivo lì”, riferendosi al pulire, e ancora:“Con Claudia infatti dormo pochissime volte perché io dormo con la tv accesa, non riesco con il buio pesto. Quando entro in camera da letto è tutto sigillato e non trovo neanche il letto. Quindi spesso ripiego sul divano”.

Eppure Claudia e Lorenzo non sono gli unici a non dormire insieme pur convivendo. Altre coppie di vip, come ad esempio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, hanno scelto di non dormire insieme. Nel caso della De Filippi, Costanzo ha scelto di non dormire con lei per non disturbarle il sonno.

CLAUDIA DIONIGI E LORENZO RICCIARDI: UN FUTURO INSIEME – Nel loro futuro è in vista un matrimonio. I due hanno anche l’obiettivo di trasferirsi a Milano, dove sicuramente avranno più possibilità lavorative. Il sogno di Lorenzo è quello di spopolare nello showbiz. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne più volte adesso fa l’opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, chissà che non ci saranno altre strade per lui!