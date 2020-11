Uomini e Donne: Sarah Nile confessa i problemi avuti in gravidanza

In un’intervista per il settimanale Mio, Sarah Nile ex partecipante al trono di Uomini e Donne ed ex coniglietta di playboy ha deciso di raccontare le difficoltà che ha riscontrato durante la gravidanza. La ragazza è infatti in attesa del primogenito con il suo attuale marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro.

Sarah ha raccontato che lei e suo marito hanno desiderato a lungo di avere un bambino, per tanti anni. Ci sono state, però, una serie di problematiche che glielo hanno impedito. La Nile ha preferito, però non parlare nel dettaglio della sofferenza che l’ha vista protagonista in questo triste periodo. Non sappiamo, dunque, se si è trattato solo di problemi fisici o anche altro.

LE PAROLE DI SARAH NILE SULLA SUA GRAVIDANZA – “Era da tanto che io e Pierluigi provavamo ad avere un figlio. È stato un percorso molto travagliato, difficile, pieno di ostacoli, tensioni e sconfitte. Ero molto provata da questi lunghi anni di tentativi ma alla fine, grazie alla scienza e alla medicina, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno”, ha dichiarato Sarah.

Attualmente sta aspettando un bambino, un maschio, e partorirà ad aprile. Ha anche confessato che non sta vivendo una delle migliori gravidanze. Sta riscontrando, infatti dei problemi fisici piuttosto seri. Ha inoltre perso parecchi chili. I primi tre mesi li ha trascorsi quasi sempre a letto e soffre di nausee di continuo.

SARAH NILE E UNA SECONDA GRAVIDANZA: ”CONTO DI AVERNE ANCHE ALTRI” – Nonostante queste numerose problematiche la ragazza è molto felice di avere un bambino. Per ora non si sa ancora nulla sul nome che gli darà, forse darà qualche indizio nei prossimi mesi. Intanto non ha del tutto escluso la possibilità, qualora non avesse più problematiche fisiche in futuro, di avere degli altri bambini. Ha infatti così dichiarato: “Se avrò la possibilità fisica, mentale e anche economica, sì, conto di averne altri”.