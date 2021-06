Uomini e Donne, si infiammano gli animi in aereo: Eleonora Rocchini si scontra con una ragazza

Nelle ultime ore a finire nel mirino del gossip è un ex volto molto chiacchierato di Uomini e Donne. Si tratta di Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Oscar Branzani, la cui fine della love-story è stata spesso al centro delle discussioni. Questa volta la ragazza è finita nuovamente al centro delle polemiche per essersi scontrata con una ragazza in aereo, di ritorno da una breve vacanza.

SI INFIAMMANO GLI ANIMI IN AEREO – A svelare l’inaspettato scoop è stata Deianira Marzano, nota opinionista sul web. L’influencer ha condiviso nelle sue IG Stories la segnalazione di una sua utente che pare abbia assistito allo scontro tra la Rocchini e la misteriosa ragazza.

Stando a quanto emerso dai social e dal racconto fatto dalla follower della Marzano, il tutto si sarebbe svolto in areo. Dopo una vacanza ad Ibiza, l’ex corteggiatrice era sull’aereo diretto in Italia, così da fare ritorno alla sua vita e al suo lavoro. Sul volo era presente anche la seguace di Deianira, che è stata spettatrice dell’inaspettata discussione.

“Ma Eleonora Rocchini che finge di essere ancora a Ibiza stamani mattina quando invece l’ho trovata ieri sul volo di ritorno”, ha così scritto l’utente. Ha lasciare senza parole è stata però la successione rivelazione: “Oltretutto di una maleducazione incredibile…ha litigato sul volo con una ragazza che non aveva fatto niente“.

Come anche evidenziato dalla Marzano, questa segnalazione è ancora da verificare, non essendo ancora presente alcuna testimonianza che possa effettivamente confermare il tutto. Nonostante ciò, non sono ovviamente mancate le critiche.