Uomini e Donne, Tara Gabrieletto dopo le parole di Cristina Incorvaia: “Ci sarà da divertirsi”

Tara Gabrieletto e Cristian Galella non sono più una coppia da diverso tempo, tuttavia, su carta risultano ancora sposati poiché dovranno attendere l’iter burocratico per la separazione. Nonostante questo, la fine della loro storia ha fatto parecchio discutere soprattutto per i motivi ancora oscuri.

I MOTIVI DIETRO LA SEPARAZIONE – Come dicevamo, i motivi che si nascondono dietro la fine di tale separazione sono ancora un mistero. In tanti si sono chiesti cosa fosse successo ma Tara, esattamente come Cristian, non è stata chiara sulla faccenda un po’ per tutelare sé stessa ma anche per non gettare in pasto ai media una storia molto importante per lei e che comunque è durata diverso tempo.

LE PAROLE DI CRISTINA INCORVAIA – La coppia ha cercato di mantenere la privacy su questa spiacevole situazione, tuttavia, Cristina Incorvaia ha gettato un bel po’ di carne al fuoco. La donna faceva parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne e ha partecipato anche a Temptation Island con il suo fidanzato David Scarantino. Nello specifico, la Incorvaia ha dichiarato che avrebbe avuto una storia con Cristian e tra le due pare esserci stata una telefonata di cui si è parlato sui giornali.

LA REPLICA DI TARA – Secondo Tara, però, le cose non starebbero affatto così e si tratterebbero di gossip falsi. Gli ultimi aggiornamenti su questa storia arrivano proprio dal profilo Instagram di Tara, la quale ha voluto rispondere a questa provocazione della Incorvaia minacciandola di coinvolgere gli avvocati.

“Il mio avvocato avrà un sacco da fare e ci sarà un sacco da divertirsi” ha dichiarato Tara Gabrieletto, la quale si è soffermata particolarmente sul fastidio arrecato da alcune persone nel voler alimentare pettegolezzi inutili “non brillando di luce propria”. E voi da che parte state?