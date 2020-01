Uomini e Donne, trono over: Valentina Autiero fa dichiarazioni su David

Valentina Autiero, partecipante al trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al Magazine del programma. Ha rivelato di pensare ancora a David, con il quale è uscita svariate volte stando sempre all’interno della trasmissione.

VALENTINA AUTIERO: UNA DONNA NON CAPITA – Pare che Valentina non sia mai stata capita realmente dagli uomini che l’hanno frequentata. Ma come mai? Molto probabilmente, a detta degli uomini stessi che sono usciti con lei, avrebbe un carattere troppo ‘soffocante’. Non dimentichiamo che la donna è stata anche oggetto di numerose critiche dovute all’ultima sfilata fatta in trasmissione. Ma lei non si arrende! Continua a dir la sua e molte volte ha mostrato a tutti come un carattere come il suo in realtà rivelasse insicurezze e dubbi. Lo hanno dimostrato sicuramente le sue lacrime in seguito alle critiche ricevute.

VALENTINA E LE PAROLE PER DAVID – Come dicevamo, proprio durante l’intervista fatta per il giornale ufficiale di Uomini e Donne, Valentina ha dichiarato di pensare ancora a David e che è stato uno dei pochi uomini con il quale è uscita a lasciarle qualcosa che le è poi rimasto. “Dal punto di vista mentale, per come l’ho conosciuto e per quello che mi ha trasmesso, l’unica persona che in questi anni mi ha colpita veramente è stato David. Lui alla fine mi ha anche capita. Lui è tra i miei ricordi più piacevoli e più spiacevoli del programma sentimentalmente parlando. David ha continuato a piacermi anche diversi mesi dopo la fine della nostra frequentazione”, ha dichiarato.