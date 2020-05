Uomini e Donne, un amico di Sammy Hassan offende Alessandro Graziani: arrivano le repliche dei ragazzi

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi è successo davvero di tutto e su Instagram si è scatenata una guerra social. Giovanna Abate, contesa da Sammy Hassan, Alessandro Graziani e l’Alchimista, non ha ancora una scelta e sta capendo chi uscirà dal programma assieme a lei. Tuttavia, l’insofferenza dei ragazzi è molto forte e questo li ha portati ad una decisione importante.

GIANNI SPERTI FA UNA DOMANDA AD ALESSANDRO – A scatenare il putiferio su Instagram, una domanda posta da Gianni Sperti ad Alessandro Graziani. “Se Giovanna ti scegliesse ora, cosa risponderesti?” ha domandato l’opinionista. La risposta di Alessandro (“No”) ha scatenato diverse scenate sui social da parte di un amico stretto del suo rivale, Sammy Hassan. Quest’ultimo è stato spesso attaccato e accusato di essere falso proprio perché da tempo professa la sua intenzione di rispondere no a Giovanna, qualora dovesse essere la scelta.

Andrea Zolli, l’amico di Sammy, ha condiviso alcune Instagram stories e ha parlato dell’argomento: “Si professa amore, tutti contro Sammy. Tutti qua li volevo, al varco. Ha detto no. Ci avete scassato la mi****a a dire falso Sammy e poi il primo sei te. Falso, falso”. Queste dichiarazioni sono arrivate al diretto interessato che ha replicato così: “Ho incontrato parecchie persone nella mia vita, sia nell’ambito privato che sportivo, e penso di non essere l’unico a cui sia capitato che alcune di queste persone cercassero in qualche modo di metterti in cattiva luce o di denigrarti”.

“Io ho sempre reagito in una maniera sola, ovvero ignorandole. Per il semplice fatto di avere la presunzione di reputarmi superiore a certe cose. Nella vita consiglio di scegliere bene a chi dare importanza e a chi no. Alcuni bisogna solamente ignorarli, non c’è da fare altro” ha concluso il pallavolista mettendo a tacere tutte le critiche. Quasi in contemporanea è intervenuto Sammy Hassan, in difesa dell’amico: “Solo per chiarire che ‘le accuse’ se così si possono chiamare di Andrea Zolli non sono dirette ad Alessandro Graziani, ma a tutte quelle persone che da giorni ci insultano, ci criticano e sparlano a vanvera”.

ANDREA ZOLLI COMMENTA UN POST DI UOMINI E DONNE – Tuttavia, le dichiarazioni di Sammy a favore dell’amico non reggono e non hanno convinto i follower. Andrea Zolli non si è limitato a pubblicare delle stories ma ha anche commentato il post di Uomini e Donne su Instagram che mostrava proprio il video di Gianni Sperti e la fatidica domanda. “Ora tutti muti, il falso è Sammy vero? Vi voglio tutti al varco adesso. Bye Bye” ha scritto il ragazzo.