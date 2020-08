Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è di nuovo incinta

Si tratta proprio di lei: Sharon Bergonzi, una delle corteggiatrici più amate e apprezzate di tutte le edizioni di Uomini e Donne. La ragazza è nuovamente incinta, così dopo il piccolo Luigi ecco che è in arrivo un altro bebè.

UOMINI E DONNE: SHARON BERGONZI è NUOVAMENTE INCINTA – Dopo la nascita, avvenuta qualche anno fa, del piccolo Luigi, Sharon attende nuovamente un bambino. Ancora non si sa nulla sul futuro nascituro, ma a dare la lieta notizia è stato proprio il padre del bambino, Valerio, grande amore di Sharon dal quale è nato anche Luigi.

UOMINI E DONNE: IL PERCORSO DI SHARON IN TRASMISSIONE – Per chi non dovesse ricordare Sharon, ricordiamo che ha partecipato a Uomini e Donne corteggiando il bel Andrea Cerioli. All’epoca la coppia Sharon-Andrea spopolava molto ed erano in tanti quelli che avrebbero voluto che il modello la scegliesse.

Sfortunatamente non è stato così, poichè Andrea si sentiva molto insicuro in merito ad una presunta relazione con Sharon e per questo aveva scelto di abbandonare il trono senza scegliere nessuno. Poi L’altra corteggiatrice, Valentina Rapisarda aveva cercato Cerioli al di fuori e tra loro è nata una relazione durata diversi anni.

Da quel momento Sharon ha scelto di abbandonare definitivamente il mondo della tv e infatti non l’abbiamo vista più in nessuna trasmissione. Si è dedicata alla famiglia e al suo amore Valerio con il quale sta crescendo il suo primo bambino Luigi con amore e immenso affetto. Adesso per i due c’è una nuova maternità da affrontare!

UOMINI E DONNE: UNA NOVITà PER PAOLA FRIZZIERO – Anche Paola Frizziero, una dei personaggi più noti della trasmissione, è incita. La donna è in procinto di partorire e la gravidanza procede più che bene. Anche lei, come Sharon, ha abbandonato il mondo della tv dopo l’esperienza avuta a Uomini e Donne.