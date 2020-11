Uomini e Donne, Valentina Autiero si sfoga su Instagram: “La verità esce sempre fuori”

L'ex dama pronta a ritornare in studio per raccontare la disastrosa storia con Germano Avolio

Valentina Autiero, protagonista molto criticata di Uomini e Donne, in queste ore si è sfogata su Instagram senza troppo spiegare i motivi che l’hanno spinta ad esplodere. La donna, che rivedremo in studio, aveva abbandonato assieme a Germano Avolio il dating show per conoscersi fuori, tuttavia, non è andata bene.

FINE DISASTROSA TRA VALENTINA E GERMANO – Attaccati anche dalla collega Aurora, Valentina Autiero e Germano Avolio hanno abbandonato il programma insieme per viversi fuori. Tuttavia, come ha raccontato Valentina al magazine di Uomini e Donne, la storia non è nemmeno iniziata perché la prima notte insieme l’ha trascorsa piangendo.

Stando alle parole della Autiero, Germano non sarebbe innamorato di lei, anzi, durante quella notte il cavaliere le ha svelato di essersi sentito costretto ad abbandonare a causa del forte litigio con Aurora. Valentina Autiero non ha accettato queste parole e i due hanno concluso bruscamente questa conoscenza.

VALENTINA AUTIERO SI SFOGA SU INSTAGRAM – Germano Avolio sta facendo parecchie dirette sui social parlando ovviamente anche della sua frequentazione finita male. Inoltre, l’uomo probabilmente rilascerà una sorta di intervista per una pagina Instagram e chiaramente si parlerà anche di Valentina. Stanca di tutte queste chiacchiere, la dama ha scritto su Instagram un messaggio chiaro e diretto.

“Mi sono rotta le pa**e. Brillate di luce vostra e non della mia. Tante inutili parole bla bla bla. Ma tanto la verità esce sempre fuori” ha tuonato sul social Valentina Autiero, la quale è tornata in studio per parlare dell’accaduto. Vedremo il suo ritorno in questi giorni poiché le puntate sono state già registrate.