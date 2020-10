Uomini e Donne, volano parole pesanti in studio. Gianni Sperti: “Uomo di m***a”

Queste ultime puntate di Uomini e Donne hanno davvero lasciato il segno a causa delle forti parole che sono state dette. Nell’appuntamento pomeridiano di oggi, i protagonisti sono stati Daniel e Patrizia ma l’atteggiamento del cavaliere ha mandato su tutte le furie lo studio, soprattutto Gianni Sperti.

DANIEL ATTACCATO DA TUTTO LO STUDIO – Quando in studio è arrivata Patrizia, la donna ha dichiarato di aver avuto parecchi matrimoni e Daniel in quell’occasione si era rifiutato di fare un ballo con lei. Successivamente, l’uomo ha accettato di uscire con lei facendo storcere il naso al pubblico e agli opinionisti. Secondo questi ultimi, infatti, Daniel sarebbe interessato solo al patrimonio di Patrizia.

Nella puntata di oggi, i due hanno fatto sapere che le cose non vanno benissimo ed entrambi hanno dato le versioni della vicenda. Stanco delle accuse e del racconto di Patrizia, Daniel si siede al suo posto e da qui si lascia andare a un’espressione infelice: “Fai schifo”. Questa dichiarazione ha creato molto scalpore nello studio e l’uomo è stato pesantemente attaccato.

Gianni Sperti, in particolare, si è alzato addirittura dalla sedia gridando “Tu fai schifo”. Alla fine, Daniel ha abbandonato lo studio e questo ha fatto infuriare ancora di più i presenti. L’opinionista ha concluso dicendo “Uomo di m***a”. Anche Armando Incarnato si è intromesso nel discorso e per la prima volta, tutti hanno concordato con lui: “Non ci sono parole per i modi che ha. Questo è da prendere a schiaffi, ti giuro. Non si può sorvolare”.

Alla fine, Maria De Filippi ha esortato Patrizia ad andare avanti e non dare troppo peso all’accaduto. Daniel ha abbandonato lo studio e probabilmente non tornerà, stando ad alcune indiscrezioni.