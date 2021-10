Uomini e Donne, volano schiaffi tra due protagonisti del trono over: la scena tagliata dalla produzione

Che il trono over sia più pimpante di quello classico, ormai è noto a tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Da diverso tempo ormai, pare che la situazione si sia capovolta: ragazzi sempre più convinti di voler trovare l’amore vero e adulti che frequentano chiunque nello studio. L’ultima puntata della trasmissione probabilmente sarò tagliata, vediamo cosa è successo.

RACCONTO A LUCI ROSSE – Un racconto imbarazzante ha seminato il caos nello studio di Uomini e Donne. Protagonisti di questo episodio, il cavaliere Graziano Amato e la donna che ha iniziato a frequentare, della quale non si conosce ancora il nome. Quest’ultimo, però, lo conosciamo in quanto corteggiatore (poi rifiutato) di Ida Platano. Ma cosa sarà successo tra i due?

Al centro dello studio, dopo una conversazione apparentemente pacifica, pare che i due abbiano iniziato a litigare. Un litigio talmente forte da indurre l’uomo a raccontare un particolare molto spinto e intimo della donna. Nello specifico, stando a quanto racconta Amato, pare che la donna in macchina con lui abbia deciso di spogliarsi e lasciargli un paio di mutandine. Per dimostrare la veridicità dell’episodio, l’uomo ha promesso a Gianni Sperti delle foto.

CAOS IN STUDIO: VOLANO SCHIAFFI – La dama, presa dalla rabbia del racconto, si è alzata e pare che abbia tirato uno schiaffo dritto sul viso a Graziano. Insomma, un vero e proprio scatto di rabbia che ha costretto la De Filippi a dichiarare che avrebbe tagliato la scena. Maria, infatti, ha spiegato che non manderà in onda una scena del genere ma non sappiamo se comunque manderanno in onda il racconto dell’uomo.

In passato in diverse occasioni sono volati ceffoni, alcuni addirittura mandati in onda. Cosa accadrà in questo caso?