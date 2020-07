Uomini e Donne, Pamela volta pagina: dopo Enzo, c’è un nuovo Cavaliere

Una tra le protagonista più amate del Trono Over di Uomini e Donne ha voltato pagina dopo la fine della sua storia. Si tratta di Pamela Barretta, Dama molto apprezzata dal pubblico, reduce dalla fine della sua relazione con Enzo Capo. La donna sembra però aver già voltato pagina, nel mirino del suo interesse è un altro cavaliere: Giovanni Villa.

DICE ADDIO AD ENZO – Sebbene nelle ultime puntate del Trono Over si erano mostrati più che affiati, i due si sono nuovamente lasciati. A mettere un punto a questa altalenante storia è stata proprio Pamela, fuggendo via da Brindisi.

Stando alle parole della Dama, l’imprenditore napoletano l’avrebbe fatta molto soffrire. Ora la donna sente di aver bisogno di serenità sia per lei che per suo figlio. E mentre la Barretta cerca di dimenticare l’uomo fra le braccia dei suoi più cari amici, Enzo è impegnato in un tuour partenopeo per sponsorizzare vari prodotti di bellezza. Nonostante tutto, c’è chi crede che la Dama abbia già voltato pagina.

C’È QUALCUNO DI NUOVO NEL CUORE DELLA DAMA? – Dopo uno scatto in particolare, in molti credono che Pamela abbia già trovato chi la fa sorridere. La donna ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di amici, tra cui spicca Giovanni Villa. Sono in tanti che credono che tra i due ci sia qualcosa di più di un’amicizia, come invece ha più volte ribadito la Dama.

Già un mese fa, ai tanti follower della Dama non era sfuggita la vicinanza tra i due. In una IG Story, durante una breve vacanza con l’amica Cristina Incorvaia, Pamela aveva postato una storia che aveva fatto molto discutere. “Le cose migliori accadono sempre per caso. Un pò come le persone speciali. Le incontri all’improvviso”, così aveva scritto la donna in una foto di gruppo, al suo fianco il Cavaliere Giovanni. Cosa sta accadendo tra loro due?