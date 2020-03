Ursula Bernardo, condivisa la conversazione con il marito della Lessa: volano insulti verso Sossio

Ursula Bernardo è tornata nuovamente sui social per difendere il compagno Sossio Aruta, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto condividere una conversazione avvenuta con Luca Zocchi, marito di Fernarda Lessa.

LA CHAT CON IL MARITO DI FERNARDA – Sembra proprio che non si infiammino solo gli animi nella Casa del Gf Vip. Infatti, recentemente, Ursula starebbe più volte intervenendo per prendere le difese del compagno Sossio. L’ultimo intervento della donna è stata la condivisione di una conversazione avuta con il marito di Fernanda Lessa, uscita ieri sera dal reality. Dai messaggi scambiati tra i due, sono stati molti gli insulti che l’uomo ha fatto verso l’ex calciatore.

COSA HA FATTO ARRABBIARE LUCA? – Da quanto emerso dai messaggi, ad infastidire il marito della Lessa sarebbe stata una battuta fatta da Sossio durante un momento di preghiera di Fernanda. L’accaduto è stato ripreso e il filmato in questione sarebbe stato visto da Luca, portandolo a rivolgere vari insulti nei confronti di uno dei due finalisti ufficiali dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella chat, infatti, sono volati termini duri come “bestia d’uomo”, “decelebrato”, “ignorante”.

“Sono indignato e schifato” – “Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando?” è stata questa l’aspra risposta che Luca ha avuto nei confronti della reazione che Ursula ha avuto davanti gli insulti verso Aruta. Per la Bernardo, il marito di Fernanda starebbe facendo tutto questo per visibilità. “Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più. […] Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna” avrebbe così replicato Luca alle insinuazioni dell’ex Dama.

“Tu sei pazzo e alcolizzato” – Ursula non le ha certo mandate a dire, prendendo subito le difese del compagno: “Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura”. Luca avrebbe anche cercato di calmare le acque, ma Ursula Bernando non sembrerebbe proprio della stessa idea dell’uomo. L’ex Dama ha poi spiegato di non aver parlato prima di questa conversazione, per non interferire nel percorso di Fernarda dentro la Casa.