Venerato: “Lozano può andar via”

Il giornalista Ciro Venerato conferma la possibilità che Hirving Lozano possa partire nella finestra di mercato estiva. L’addio del messicano porterebbe il ds Giuntoli ad andare sul mercato per trovare il sostituto adatto. Le piste per una nuova ala destra sono molteplici. L’idea Zaniolo è nata nelle scorse settimane ma sembra essere solo un ipotesi lontana, le possibili piste calde sono quelle di Adama Traorè, Armand Laurientiè e Jesper Karlsson.

Ecco le parole di Venerato al TgRai: “Il Napoli non è in corsa per il giallorosso. Due le motivazioni. A: richiesta di stipendio non in linea con il tetto imposta da De Laurentiis già da questa estate. B: perplessità sulla collocazione tattica del giocatore. Evidentemente il club azzurro sta valutando giocatori più funzionali al ruolo se a fine giugno dovesse andare via Lozano.”

Il giocatore che la dirigenza partenopea sta pensando per il dopo Lozano è Armand Laurientiè. Il prezzo per il cartellino dell’ala francese si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il calciatore classe ’98 al primo anno in Serie A sta facendo davvero molto bene con la maglia del Sassuolo.

Laurientiè per caratteristiche tecniche e tattiche sembra essere il sostituto perfetto per il “Chucky”. D’altra parte il calciatore messicano potrebbe partire e cercare fortuna in Premier League. Negli ultimi anni il Manchester United aveva chiesto informazioni su di lui chissà se sarà una destinazione a lui gradita. Il prezzo che chiede il Napoli per Lozano si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il messicano da quando è arrivato in Italia al Napoli ha sempre dovuto trovarsi in ballottaggio con Matteo Politano. Probabilmente anche per questo motivo non è riuscito a dare il 100% con la maglia azzurra. Ha alternato periodi di ottima forma e prestazioni con partite sotto tono e non a livello. Fino ad ora il messicano ha giocato 101 partite con il Napoli ed ha segnato 23 reti.