Verso la partita con il Napoli, squalificato Leao per il Milan

Rafael Leao sarà squalificato per il match contro il Napoli. Pioli potrebbe sostituire il portoghese con facilità a livello numerico

Espulso nel match contro la Sampdoria, Leao salterà la partita con il Napoli. Il calciatore portoghese riceve la prima espulsione in oltre 100 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Milan.

Il calciatore lusitano ha rimediato un doppio giallo, il secondo a seguito di una rovesciata finita male. Ora Stefano Pioli starebbe pensando a come sostituirlo numericamente in campo e per la fascia sinistra ci sarebbero già ben due nomi.

Chi sostituisce Leao?

Per sostituire Leao i nomi principali sono due: Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. Attualmente il favorito è Saelemaekers, ma attenzione perché lo spagnolo potrebbe insidiarlo fino all’ultimo. Le statistiche infatti parlano chiaro e con il Napoli bisognerà essere lucidi e senza sbavature. Ci si gioca la testa della classifica e potenzialmente il primo scontro diretto della stagione.

Sostituire Leao non è facile, ma entrambi i giocatori si sono rivelati essere in forma durante il corso della stagione. Diaz ha voglia di giocare, anche se per ora ha collezionato più rispetto al compagno. 5 presenze, 1 gol e 1 assist con soli 20 minuti in Champions che lo hanno lasciato insoddisfatto, ma con buoni presentimenti sulla stagione. Un totale di 233 minuti in stagione, per lo spagnolo. Saelemakers, invece, ha collezionato già 6 presenze e un gol. Un bottino ottimo, considerando che ha giocato 227 minuti totali. Prestazioni ben più convincenti per lui, con Pioli che sembra indirizzato a farlo giocare. Vedremo soltanto nel fine settimana come andrà a finire.