Zaniolo, stallo rinnovo. La Roma fa la sua offerta

I giallorossi avrebbero fatto la prima offerta per il rinnovo di Zaniolo. Attenzione però al mercato, sempre in agguato

Già da gennaio potrebbero arrivare i primi assalti per Nicolò Zaniolo. La Roma, ve ne avevamo già parlato, ha iniziato come pronosticato le trattative per il rinnovo del calciatore azzurro.

La prima offerta dei giallorossi sarebbe di circa 3,5 milioni di euro più bonus, con un contratto che verrebbe allungato almeno di altri due anni rispetto all’attuale scadenza. Attualmente, il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e con questo prolungamento si arriverebbe al 2026.

Sirene di mercato

Sempre più insistenti le voci di mercato, che vogliono il giocatore lontano dalla capitale. Quelle più insistenti vedono protagonista la Juventus, pronta ad investire soldoni su di lui. Purtroppo, però, i bianconeri non sono i soli su di lui.

Oltre alla Vecchia Signora ci sarebbero anche tre squadre di Premier League e una di Liga. Le tre inglesi hanno i nomi di Arsenal, Chelsea e Tottenham con l’Atletico Madrid che farebbe la voce grossa per la Spagna. Per ora, però, solo l’Arsenal sembra aver pronta un’offerta.

I gunners, infatti, potrebbero offrire il cartellino di Gabriel Magalhaes per arrivare a Zaniolo. Profilo che potrebbe essere gradito ai giallorossi, che sono in cerca di un difensore centrale. La Roma, però, sembrerebbe preferire di gran lunga i soldi e una formula che possa far monetizzare nell’immediato. La Juventus aveva offerto il prestito con obbligo di riscatto, in estate, ma l’offerta è finita direttamente nel cestino. Continueranno le trattative, con i giallorossi che vorranno provare a rinnovare.