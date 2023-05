Victor Osimhen, il Man United lo lascia per Kane? Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra

Il Man United avrebbe lasciato la presa su Victor Osimhen per puntare un altro giocatore in Premier League

Dopo settimane di pressing su Victor Osimhen, arrivano nuove voci dall’Inghilterra. Sembrerebbe che il Manchester United abbia mollato la presa sul giocatore del Napoli per rimpiazzarlo eventualmente con Harry Kane.

Sfuma l’occasione

Secondo le ultime voci dall’Inghilterra, il Man United avrebbe rinunciato a Osimhen per puntare tutto su Kane. Tuttavia, secondo quanto riferisce il Mirror, il Tottenham non sarebbe intenzionato a cederlo alle rivali.

Il presidente, infatti, lo starebbe offrendo insistentemente al Real Madrid per portarlo in Spagna e ottenere in cambio denaro e il cartellino di Eden Hazard. A questo punto, non ci resta che attendere se qualche altra big si farà avanti per il giocatore del Napoli.