Vitor Roque, la nuova stella brasiliana nel mirino anche della Juventus

Vitor Roque è il nuovo obiettivo della dirigenza bianconera. Il calciatore piace anche a Real Madrid e Barcellona

17 anni, classe 2005, brasiliano, 172 cm di altezza e gioca come attaccante. Questo è l’identikit del nuovo obiettivo dei bianconeri: Vitor Roque. Il calciatore gioca in brasile all’Atletico Paranaense, squadra dove è passato dopo aver giocato nel Cruzeiro e con cui ha appena raggiunto la finale di Copa Libertadores.

Il 29 ottobre 2022 giocherà la finale contro il Flamengo, ma intanto continua ad essere monitorato dalle big europee. Juventus, Real Madrid e Barcellona ma non solo. Anche altre società sarebbero interessate a lui, ma per ora l’unica che sembra aver fatto un’offerta concreta è la Juventus.

L’offerta bianconera

I bianconeri si sarebbero spinti ad offrire circa 15 milioni di euro all’Atletico Paranaense pur di poter prendere da subito il giocatore. Per ora i brasiliani starebbero aspettando, ma il calciatore potrebbe presto partire alla volta dell’Europa.

La stagione calcistica in brasile è quasi finita e presto potrebbe finire per essere tempo per il giocatore di sbarcare nel vecchio continente. Qualche mese fa era vicinissimo alla Roma, con gli agenti in Italia per trattare la vendita, poi però l’arrivo all’Atletico. Il giocatore incuriosisce per l’altezza non così elevata, unita ad una tecnica e ad una velocità che gli sono valse l’accostamento addirittura a Neymar. Il giocatore per ora è concentrato sul finale di stagione, dopo che ha già collezionato 40 presenze 13 gol e 4 assist in tutta la stagione. Un contributo incredibile, che gli vale l’etichetta di ragazzo prodigio che può stupire.