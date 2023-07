Vittoria Deganello, ritorno di fiamma tra Alessandro Murgia e l’ex? La reazione della donna

Dopo la sua breve relazione con Alessandro Murgia, Vittoria Deganello è spesso stata al centro delle critiche. A distanza di mesi dalla fine di questa chiacchierata love-story, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra.

Dopo la rottura, avvenuta prima della nascita della bambina, tra Vittoria e Alessandro non è più tornato il sereno. Inoltre, negli ultimi giorni la Deganello ha commentato il possibile ritorno di fiamma tra Murgia ed Eleonora Mazzarini.

LA REAZIONE DELLA DONNA – A finire al centro dell’attenzione del gossip sono le recenti segnalazioni che vedrebbero nuovamente vicini Alessandro ed Eleonora. Quest’ultima è la storica compagna del calciatore, con cui ha avuto Dea e Niccolò, quest’ultimo nato solo pochissimi mesi prima della rottura.

Stando ad alcuni utenti del social, l’ex coppia sarebbe stata vista in Sardegna insieme ai due figli. Davanti a questi ultimi e inaspettati sviluppi, diversi utenti hanno voluto sapere il pensiero di Vittoria Deganello su questo presunto ritorno di fiamma.

“Ah felici loro. Facciamole un in bocca al lupo”, ha così commentato l’ex volto di Uomini e Donne sul recente rumor. Come già anticipato, si tratta di voci di corridoio e come tali vanno prese con le pinze. Può essere, infatti, che i due abbiano trascorso dei giorni insieme per il bene dei figli. Non resta altro, quindi, che attendere i commenti da parte dei due diretti interessati.