Vlahovic la priorità della Juventus, ma attenzione a Cavani e Icardi

La Juventus valuta le alternative a Dusan Vlahovic. Icardi e Cavani potrebbero essere le due scelte migliori

Su Dusan Vlahovic si sta creando una coda lunghissima. Tutte le big Europee sono sul giocatore, compresa la Juventus. La Fiorentina non vorrebbe cederlo a Gennaio, vista poi la difficoltà a reperire un sostituto di livello a stagione in corso.

I bianconeri hanno però bisogno di una punta nel mercato di riparazione, vista anche la difficoltà trovata nell’andare a rete in svariate occasioni. Con il calciatore della Fiorentina che potrebbe muoversi solo in Estate, si valutano ora anche delle alternative.

L’usato sicuro o la consacrazione definitiva?

Sul taccuino dei dirigenti bianconeri, come riportato da Tuttosport, ci sono due nomi di grosso spessore. Edinson Cavani, ex giocatore di Napoli e PSG, andrà in scadenza a Giugno e potrebbe dunque decidere di lasciare il Manchester United anzitempo. La situazione del giocatore aiuterebbe parecchio i dirigenti bianconeri, viste le difficoltà che l’uruguaiano sta trovando nel giocare.

Discorso a parte quello per Mauro Icardi, ma comunque quasi uguale. L’ex calciatore dell’Inter vorrebbe provare nuovi stimoli e l’attuale attacco del Paris Saint Germain si ritrova a chiudere quasi sempre ad una sua possibile titolarità. Il giocatore ha un contratto a 9.2 milioni di euro l’anno fino al 2024 e già in passato ha chiesto al PSG di potersene andare. A 28 anni il calciatore cerca nuovi stimoli e una definitiva consacrazione, con un’avventura Parigina non propriamente esaltante per lui.

Non da escludere eventuali altri colpi più low cost o dei prestiti per la Juventus, visto il periodo economicamente non sorridente e le questioni extra-calcistiche che fanno capolino.