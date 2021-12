Roma, Everton su Mourinho per sostituire Benitez: la situazione

La Roma sta vivendo un pessimo momento in stagione, tra infortuni di troppo e risultati molto negativi. Nella situazione d’emergenza in cui si ritrova, José Mourinho sta provando a limitare i danni. Ma inevitabilmente anche lui è ora sul banco degli imputati.

Nelle ultime ore inoltre il Mirror ha rilanciato dall’Inghilterra un forte interessamento dell’Everton per Mourinho, in vista di un possibile esonero di Rafa Benitez. Il tecnico ex Napoli infatti non sta portando i risultati attesi, ed il club inglese starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina.

Difficile comunque che la Roma possa decidere di allontanare José Mourinho dalla panchina giallorossa, dopo avergli affidato appena qualche mese fa un progetto tecnico longevo ed importante. Intanto però il periodo nero non può essere sottovalutato, soprattutto se dovesse prolungarsi a lungo.

Per tale motivo sullo sfondo inizia ad aleggiare il nome del possibile sostituito. Secondo quanto trapelato potrebbe trattarsi di Rudi Garcia. Il tesseramento del tecnico francese sarebbe ovviamente un ritorno gradito in casa Roma.

La speranza comunque del club giallorosso è che la situazione difficile possa risolversi da sé, magari con il graduale ritorno degli infortunati nella lista dei convocabili. José Mourinho è convinto che con l’intera rosa a disposizione la squadra capitolina potrebbe togliersi grandi soddisfazioni.