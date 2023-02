Vlahovic verso Madrid. A gennaio era stato ceduto

Anche se non ha ancora deciso se puntare o meno sulla sua firma, il Real Madrid sta tenendo d’occhio la situazione dell’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic, che a gennaio è stato sul punto di lasciare Torino per la Premier League

Dusan Vlahovic torna a far parlare di sé come potenziale acquisto del Real Madrid per la prossima stagione. Arrivato alla Juventus nella finestra di trasferimento invernale della scorsa stagione dalla Fiorentina per 80 milioni di euro, l’attaccante si è comportato bene nei suoi primi mesi alla Vecchia Signora. In questa stagione, però, sta attraversando un momento di grande difficoltà.

Accompagnato da alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di dare il meglio di sé nel girone d’andata, il 23enne attaccante serbo (10 gol, 3 assist in 21 partite) è stato molto vicino a dire addio a Torino lo scorso gennaio. Secondo un rapporto pubblicato da As, una fonte riferisce che quando tutto era stato concordato tra la Juventus e una squadra della Premier League (presumibilmente il Manchester United) in cambio di un compenso tra i 100 e i 120 milioni di euro, il suo agente ha frenato tutto.

I dubbi in attacco del Real Madrid

Ora, la fonte aggiunge che il Real Madrid sta tenendo d’occhio la situazione del giocatore e le possibilità di ingaggiarlo. In ogni caso, ai piani alti della squadra di Chamartín si discute su quale sia l’opzione migliore per passare da Karim Benzema a un attaccante di punta come Erling Haaland o Kylian Mbappé, i cui acquisti non potranno essere effettuati prima del 2024 o 2025.

Un fattore che potrebbe essere determinante per la decisione finale è il rendimento dell’attuale vincitore del Pallone d’Oro nel prosieguo della stagione e la sua condizione fisica. Le due opzioni sono: tenere il già citato Karim Benzema per una o due stagioni oppure optare per l’arrivo di un attaccante in grado di fornire la quantità di gol necessaria.